В Сумах предлагают построить метро На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «МЕТРОПОЛИТЕН».

«Уже годами, ежедневно как утром, так и вечером невероятно забиваются транспортные средства города Сумы. Из-за этого они едут гораздо медленнее, и поэтому люди могут опаздывать туда, куда едут. Идеальное решение этой проблемы - МЕТРО. Быстрое, вместительное, безопасное. Предлагаю поддержать данную петицию сумчан и гостей нашего города, которые действительно хотят, чтобы наш город процветал и мало выше сегодняшнюю инфраструктуру (на фото план-предложение ветвей Сумского метрополитена)», - пишет автор петиции Деревянко Мирослав Алексеевич.

Подписать петицию можно здесь.