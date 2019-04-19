В Сумах пожарные спасли мужчину

Пожарные , прибывшие на вызов, спасли находившегося в квартире мужчину 1976 года рождения. Его передали медикам с отравлением угарным газом. Сейчас он находится в реанимационном отделении горбольницы № 5. Состояние средней тяжести. Причина пожара выясняется, сообщили в городском отделе управления ГСЧС в Сумской области.
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