В Сумах пожарные спасли мужчину Сегодня, 10 мая, в 8:09 на линию 101 поступило сообщение о возгорании в 2-комнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Садовая.

Пожарные , прибывшие на вызов, спасли находившегося в квартире мужчину 1976 года рождения. Его передали медикам с отравлением угарным газом. Сейчас он находится в реанимационном отделении горбольницы № 5. Состояние средней тяжести. Причина пожара выясняется, сообщили в городском отделе управления ГСЧС в Сумской области.