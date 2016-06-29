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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24199

У капитально отремонтированного троллейбуса не закрывались двери (видео)

Езда троллейбусов КП «Электроавтотранс» по городу с открытой дверью становится традицией.

Об этом пишет член общественной комиссии Сумского горсовета по транспорту Владимир Ведмедев в Фейсбуке.

«И если вам говорят, что троллейбус старый, ему давно требуется ремонт, а денег нет, то не спешите понимающе кивать головой на эти, казалось бы, логические объяснения.

На видео троллейбус № 280, прошедший капитальный ремонт совсем недавно - в декабре 2016 года. Незакрывающуюся створку задней двери автор видео Андрей Васин, во избежание несчастных случаев, закрывает самостоятельно.

В комментариях бывший стажер КП Олег Нестеренко свидетельствует уже о средних дверях: "Борт № 280 еще во время стажировки - я уже ранее указывал - с июня 2017 года 2 створка средних дверей - опаздывает с закрыванием на 5 - 10 секунд - из-за чего на линии ждали на каждой остановке и теряли время пока она закроется. Заехали в депо - бухой слесарь заявил: что вы придолбались к двери?! Она же закрывается - ждите".

Еще в июне 2018 года Владимир Дворниченко писал и прилагал фотографии: "Борт № 280 не так давно прошел ремонт - поручни убиты, изоляции нет, розетки выдраны"

Как видим, проблема вовсе не в отсутствии денег, а, в первую очередь, в безобразном качестве ремонтов и таком же дальнейшем обслуживании техники. Если руководство КП, в лице Однорога ориентировано на освоение бюджетных средств и травлю гражданского общества, а вовсе не на удовлетворение потребностей пассажиров, то такая ситуация будет продолжаться и дальше. Если клиенты и истинные работодатели сотрудников "Электроавтотранса" в лице сумчан никак не смогут влиять на кадровую политику, а она будет осуществляться единолично, то существующее положение дел законсервируется на десятки лет вперед», - прогнозирует он.

Общество Троллейбус
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