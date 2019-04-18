12 ножевых: в центре Ромен человека чуть не убили грабители Среди ночи двое злоумышленников напали на мужчину. Случайно на месте происшествия оказался полицейский.

Работник полиции, будучи не на дежурстве, отвозил друга домой. Из автомобиля заметил, как на бульваре Московском происходит драка. Он остановился и уже ближе увидел, как двое нападавших сидели на мужчине сверху: один из злоумышленников держал в руках маленький нож. Тот, что был с орудием, убежал, как только увидел незнакомцев. «Деру дал» и третий, который просто наблюдал стороне. А вот их сообщника полицейскому удалось поймать.

Пострадавший лежал лицом к земле. Когда спасатели его перевернули, заметили кровь, которая пульсировала из шеи, а под футболкой была куча колотых ран. Полицейский сразу вызвал «скорую» и подмогу.

Впоследствии мужчина, который держал в руках нож, вернулся на место преступления к товарищу. Работник полиции узнал его по поврежденному мизинцу, который заметил еще сразу: палец был почти оторван и кровоточил.

Нападавший был уверен, что ему ничего не угрожает, ведь спрятал и нож, которым наносил удары, и телефон, который отобрал у потерпевшего. И все же его задержали.

По словам инспектора сектора мониторинга Роменского ОП Марины Есипенко, мужчина, которому нанесли удары ножом, ранее был судим за кражи. Сейчас он находится на лечении в Роменской ЦРБ.

Что же случилось на месте происшествия, полиция выясняет. Сейчас по факту открыто производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). От семи до десяти лет заключения ждет обидчиков, сообщает Новий погляд Роменщини.