На День победы на Сумщине пиротехники уничтожили полсотни боеприпасов времен Второй мировой

В частности, вблизи с. Правдюки в лесополосе местные жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 мм. А вблизи с. Перекоповка, во время планового технического обследования лесного массива роменские пиротехники изъяли 49 боеприпасов: 13 артснарядов (76, 45 мм), 19 минометных мин (50 мм), 17 взрывателей типа АПУВ. Арсенал находился на расстоянии 3 км от жилых домов.
Опасные «отголоски» Второй мировой войны специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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