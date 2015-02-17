Пока мэр Сум болеет неизвестной болезнью, 67-летний мэр Шостки сыграл в бампербол (видео) 9 мая в рамках праздничной программы в Шостке прошли спортивные соревнования.

На Садовом бульваре Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» провел турнир по бапмерболу (футбол в шарах) – зрелищной игре, которая пришла в Шостку лишь в минувшем году. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке директор ЦФЗН «Спорт для всех» Виктор Алеша, в соревнованиях принял участие и мэр Николай Нога. Городской голова даже забил гол за свою команду, пишет Шостка.info.

Напомним: в этом году Николаю Ноге исполнилось 67 лет. Тем временем мэру Сум Александру Лысенко неизвестная болезнь мешает появляться на судебных заседаниях по рассмотрению коррупционных протоколов за назначение самому себе премий в 70-260% ежемесячно, но не мешает появляться на торжествах и праздниках.