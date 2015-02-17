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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пока мэр Сум болеет неизвестной болезнью, 67-летний мэр Шостки сыграл в бампербол (видео)

9 мая в рамках праздничной программы в Шостке прошли спортивные соревнования.

На Садовом бульваре Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» провел турнир по бапмерболу (футбол в шарах) – зрелищной игре, которая пришла в Шостку лишь в минувшем году. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке директор ЦФЗН «Спорт для всех» Виктор Алеша, в соревнованиях принял участие и мэр Николай Нога. Городской голова даже забил гол за свою команду, пишет Шостка.info.

Напомним: в этом году Николаю Ноге исполнилось 67 лет. Тем временем мэру Сум Александру Лысенко неизвестная болезнь мешает появляться на судебных заседаниях по рассмотрению коррупционных протоколов за назначение самому себе премий в 70-260% ежемесячно, но не мешает появляться на торжествах и праздниках.

Общество Бампербол Николай Нога
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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