В Шостке открыли выставку, чтобы поддержать украинских моряков, находящихся в российском плену

На выставке представлены 24 картины и другие произведения искусства, созданные художниками из всех областей Украины, чтобы поддержать 24 украинских моряков, находящихся в плену в России. Все вырученные средства будут направлены на помощь пленным, пишет Шостка.info.
«Більш як два місяці митці писали картини на подарунок і на підтримку нашим хлопцям. За приклад була взята картина Беати Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому», намальована у перші дні полону наших моряків. Художники відтворили «копію», але в своєму стилі і зі своїми емоціями. Картини будуть подаровані самим хлопцям після їхнього звільнення», – отметил Игорь Антоневич.
Напомним: среди пленных украинских моряков и уроженец с. Глазово Шосткинского района Богдан Небылица.
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