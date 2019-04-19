В Шостке открыли выставку, чтобы поддержать украинских моряков, находящихся в российском плену Сегодня, 10 мая, в Арт-центре в Шостке открылась благотворительная выставка «Повернення додому».

На выставке представлены 24 картины и другие произведения искусства, созданные художниками из всех областей Украины, чтобы поддержать 24 украинских моряков, находящихся в плену в России. Все вырученные средства будут направлены на помощь пленным, пишет Шостка.info.

«Більш як два місяці митці писали картини на подарунок і на підтримку нашим хлопцям. За приклад була взята картина Беати Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому», намальована у перші дні полону наших моряків. Художники відтворили «копію», але в своєму стилі і зі своїми емоціями. Картини будуть подаровані самим хлопцям після їхнього звільнення», – отметил Игорь Антоневич.

Напомним: среди пленных украинских моряков и уроженец с. Глазово Шосткинского района Богдан Небылица.