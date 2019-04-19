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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15191

В Шостке открыли выставку, чтобы поддержать украинских моряков, находящихся в российском плену

Сегодня, 10 мая, в Арт-центре в Шостке открылась благотворительная выставка «Повернення додому».

На выставке представлены 24 картины и другие произведения искусства, созданные художниками из всех областей Украины, чтобы поддержать 24 украинских моряков, находящихся в плену в России. Все вырученные средства будут направлены на помощь пленным, пишет Шостка.info.

«Більш як два місяці митці писали картини на подарунок і на підтримку нашим хлопцям. За приклад була взята картина Беати Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому», намальована у перші дні полону наших моряків. Художники відтворили «копію», але в своєму стилі і зі своїми емоціями. Картини будуть подаровані самим хлопцям після їхнього звільнення», – отметил Игорь Антоневич.

Напомним: среди пленных украинских моряков и уроженец с. Глазово Шосткинского района Богдан Небылица.

Общество Богдан Небылица Выставка Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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