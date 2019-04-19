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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32315

На Сумщине столкнулись ВАЗ и Volkswagen Transporter

ДТП произошло 9 мая в 14:40 в пгт Воронеж Шосткинского района на перекрестке улиц Киевская – Колесникова.

Как сообщил  инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, 80-летний житель г. Кролевца, двигался на ВАЗ-21154 в сторону Кролевца. При повороте направо он отвлекся от управления и, как сам он пояснил, из-за плохой видимости и скользкой проезжей части вследствие дождя, его автомобиль занесло на полосу встречного движения. Навстречу двигался Volkswagen Transporter под управлением жителя Кролевецкого района. В результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. Люди, к счастью, не пострадали. В отношении водителя ВАЗ-21154 составили административный протокол по статье 124 КУоАП. Водителю придется нести ответственность за совершение ДТП, согласно действующему законодательству, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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