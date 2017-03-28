Сумчане стали заслуженными

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм указом президента Украины присвоено звание:
- «Заслуженный работник культуры Украины» Кузьменко Алексею Дмитриевичу - директору Сумской детской художественной школы имени М.Г.Лисенка;
- «Заслуженный журналист Украины” Данильченко Александру Александровичу - генеральному продюсеру «ТРК Академ-ТВ»;
- «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» - Шеховцовой Валентине Николаевне - директору частного предприятия «Великописаревский молокозавод»;
- «Заслуженный художник украины» - художнику Шевченко Виталию Федоровичу.
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