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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44488

Сумчане стали заслуженными

Четверо сумчан получили звание заслуженных.

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм указом президента Украины присвоено звание:

- «Заслуженный работник культуры Украины» Кузьменко Алексею Дмитриевичу - директору Сумской детской художественной школы имени М.Г.Лисенка;

- «Заслуженный журналист Украины” Данильченко Александру Александровичу - генеральному продюсеру «ТРК Академ-ТВ»;

- «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» - Шеховцовой Валентине Николаевне - директору частного предприятия «Великописаревский молокозавод»;

- «Заслуженный художник украины» - художнику Шевченко Виталию Федоровичу.

Общество Заслуженный артист Украины Заслуженный журналист Украины Заслуженный работник сельского хозяйства Заслуженный художник Украины
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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