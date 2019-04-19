У шосткинского прокурора отобрали компьютер и автомобиль по делу о разглашении гостайны Суд арестовал TOYOTA PRADO по делу первого замруководителя Шосткинского прокуратуры.

Об этом стало известно из постановлений Заречного районного суда города Сумы, которые были обнародованы в госреестре 6 мая, пишет Sumy.Today.

По информации, содержащейся в судебных постановлениях, 26 апреля в служебном кабинете Шосткинской прокуратуры, который занимает первый заместитель руководителя Павел Моисеенко, следователи УСБУ в Сумской области провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Кроме того, следователи забрали авто TOYOTA PRADO, который принадлежит члену семьи прокурора Моисеенко.

Следственная судья Заречного райсуда Сум Виктории Малеваная-Когер приняла решение наложить арест на изъятое имущество.

О том, в связи с чем изымался автомобиль и компьютерная техника в постановлениях суда указано следующее: «Следственным отделом Управления СБ Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 26 апреля этого года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны - Ред.).

В ходе досудебного расследования установлено, что первый заместитель руководителя Шосткинской местной прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования в форме процессуального руководства в уголовном производстве №12018200110001842 от 22 ноября 2018 года по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - Ред.), в апреле 2019 года материалы негласных розыскных действий, которые составляли государственную тайну, которые были ему доверены в связи с выполнением им служебных обязанностей, разгласил лицу, в отношении которого указаны мероприятия проводились».

26 апреля с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах разглашение государственной тайны, а также для спасения имущества (документов и носителей информации, содержащих сведения о совершенном преступлении), следователем УСБУ в Сумской области проведен обыск служебного кабинета №12, который занимает первый заместитель прокурора Шосткинского местной прокуратуры, в ходе которого изъяты системный блок «Aero Cool». По этим же основаниям, в соответствии с постановлением суда, был изъят и автомобиль.