Конотопчанину 6 лет дали за попытку убить собутыльника колуном

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 46-летнего жителя Конотопского района, который нанес своему товарищу около 10 ударов колуном.
Событие произошло 23 июля 2018 года в доме обвиняемого в с. Казацкое Конотопского района. К хозяину пришел в гости 40-летний товарищ. Мужчины в течение дня употребляли спиртные напитки. По словам обвиняемого, он решил отдохнуть, лег на кровать, однако его товарищ все время бубнил и мешал ему спать. Это изрядно разозлило хозяина дома, он схватил колун и дважды ударил товарища по голове, а когда тот, потеряв сознание, упал на пол, нанес ему еще несколько ударов по туловищу.
«Потерпевший, который несмотря на многочисленные рубленые раны, поломанные ребра и скальпированную рану головы, выжил. Он объясняет, что не мог оставить в покое товарища, поскольку тот должен был ему 25 грн, которые остались после покупки спиртного», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.
Конотопский горрайонный суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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