Смерть в лифте: заммэра Сум суд продлил меру пресечения

Одновременно на подозреваемого возложен ряд обязанностей:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, в суд;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве.
По мнению следственного судьи, риски, которые существовали ранее, а именно, возможность влияния на других участников производства и риск сокрытия от органов предварительного расследования и суда, продолжают существовать - сообщает Заречный райсуд Сум.
Напомним: Александра Журбу подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячногго младенца 2 января в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1.
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