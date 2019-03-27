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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46240

Смерть в лифте: заммэра Сум суд продлил меру пресечения

Сегодня, 10 мая, заместителю мэра Сум Александру Журбе суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 3 июля.

Одновременно на подозреваемого возложен ряд обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, в суд;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве.

По мнению следственного судьи, риски, которые существовали ранее, а именно, возможность влияния на других участников производства и риск сокрытия от органов предварительного расследования и суда, продолжают существовать - сообщает Заречный райсуд Сум.

Напомним: Александра Журбу подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячногго младенца 2 января в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1.

Право Александр Журба Смерть в лифте
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