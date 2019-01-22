Похитителя владельца сети «Веселка» в Сумах отпустил под домашний арест

Сегодня, 10 мая, следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении гражданина, подозреваемого в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, сообщает сайт суда.
Одновременно на подозреваемого возложен ряд обязанностей:
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда (напомним: задержанный является жителем Киева – Ред.);
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
- воздержаться от общения с потерпевшим, свидетелями.
Срок действия постановления - до 16 часов 5 июля.
Напомним: события произошли 24 декабря прошлого года. Тогда неизвестные мужчины на ул. Богуна в Сумах насильно посадили владельца сети сумских магазинов в машину, надели наручники и вывезли в лес. Злоумышленники, угрожая убийством, требовали у бизнесмена вернуть 20 тыс. долларов США, которые он им якобы задолжал, а также ежемесячно платить деньги в размере 50 тыс. грн. После чего мужчину привезли в город и выбросили из машины.
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