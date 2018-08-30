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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59205

Аналоговое вещание на Сумщине продлится до 31 декабря

Кабинет Министров Украину 8 мая принял постановление, которым до 31 декабря 2019 года продлен срок отключения аналогового телевидения на определенных Национальным советом по телевидению и радиовещанию каналах вещания.

Так, использовать аналоговый сигнал вещания смогут отечественные телекомпании в районах, граничащих с Российской Федерацией, и которые распространяют его на временно оккупированных территориях. Также до конца года могут сказать и местные телекомпании, которые еще не получили цифровых лицензий.

Соответствующее постановление было инициировано совместно Национальным советом и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Решение о согласовании изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины регулятор принял на заседании 18 апреля, сообщает сайт Нацсовета.

Общество Аналоговое вещание
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