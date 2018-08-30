Аналоговое вещание на Сумщине продлится до 31 декабря

Так, использовать аналоговый сигнал вещания смогут отечественные телекомпании в районах, граничащих с Российской Федерацией, и которые распространяют его на временно оккупированных территориях. Также до конца года могут сказать и местные телекомпании, которые еще не получили цифровых лицензий.
Соответствующее постановление было инициировано совместно Национальным советом и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Решение о согласовании изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины регулятор принял на заседании 18 апреля, сообщает сайт Нацсовета.
Продолжат работу до конца 2018 года 18 телеканалов в Сумской области - в Сумах, Шостке, Белополье, Тростянце и Ахтырке....