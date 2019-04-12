Житель Сумщины предлагал «мирно разойтись» полицейскому за 1000 грн За решение вопроса о непривлечении к административной ответственности 35-летний житель Середина-Будского района предлагал полицейскому сектора реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду в размере тысячи гривен.

В полицию позвонила 54-летняя женщина и сообщила, что неизвестный мужчина в состоянии опьянения возле магазина одного из сел района ведет себя неадекватно, цепляется к прохожим и оскорбляет их нецензурной бранью.

«На вызов выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Они задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции, - комментирует Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Свою вину тот признавал, а когда немного протрезвел, начал предлагать «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме тысячи гривен, за непривлечение его к административной ответственности. Полицейские предупредили мужчину об ответственности за предложение взятки и о том, что все его действия фиксируются на камеру видеонаблюдения, но злоумышленник не отреагировал».

Действия мужчины в полиции квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Данное событие зарегистрировали по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Поэтому, кроме административной, по ст. 173 КУоАП, мужчина будет нести еще и уголовную ответственность, которая предусматривает уплату штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.