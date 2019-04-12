Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23239

Житель Сумщины предлагал «мирно разойтись» полицейскому за 1000 грн

За решение вопроса о непривлечении к административной ответственности 35-летний житель Середина-Будского района предлагал полицейскому сектора реагирования патрульной полиции неправомерную выгоду в размере тысячи гривен.

В полицию позвонила 54-летняя женщина и сообщила, что неизвестный мужчина в состоянии опьянения возле магазина одного из сел района ведет себя неадекватно, цепляется к прохожим и оскорбляет их нецензурной бранью.

«На вызов выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Они задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции, - комментирует Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Свою вину тот признавал, а когда немного протрезвел, начал предлагать «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме тысячи гривен, за непривлечение его к административной ответственности. Полицейские предупредили мужчину об ответственности за предложение взятки и о том, что все его действия фиксируются на камеру видеонаблюдения, но злоумышленник не отреагировал».

Действия мужчины в полиции квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Данное событие зарегистрировали по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Поэтому, кроме административной, по ст. 173 КУоАП, мужчина будет нести еще и уголовную ответственность, которая предусматривает уплату штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Середина-Буда
view counter

По тематике

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность
08.05.2019 17:41

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк оспаривает приказ о своем увольнении....

17.04.2019 08:32

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

За предложение взятки полицейскому предстанет перед судом 56-летний мужчина....

16.04.2019 15:18

На Сумщине за попытку взятки присудили штраф

8500 грн штрафа за предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу....

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой
15.04.2019 16:20

Бывшего главного тюремщика Сумщины будут судить по новой

Сумской апелляционный суд отказал в закрытии дела экс-начальника пенитенциарной службы Сумщины Анатолия Носаля и направил его на новое судебное рассмотрение....

12.04.2019 09:40

Под Сумами наркоман-иностранец пытался подкупить полицейских

Внимание полицейских, которые несли службу в с. Степановка Сумского района, привлек мужчина, который, увидев полицейских, заметно занервничал....

Новости

У Шостці проводять конкурс на пам’ятник Кулішу
Сегодня 16:09
Сумчанка стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине
Сегодня 15:38
В Сумах пройдет бейсбольный тур
Сегодня 15:32
Конотопские гандболиcтки выиграли «бронзу» Суперлиги (видео)
Сегодня 14:49
На Сумщине пьянка завершилась убийством
Сегодня 14:42
Житель Сумщины предлагал «мирно разойтись» полицейскому за 1000 грн
Сегодня 14:23
Ночью на Сумщине спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 14:02
Аналоговое вещание на Сумщине продлится до 31 декабря
Сегодня 13:59
Похитителя владельца сети «Веселка» в Сумах отпустил под домашний арест
Сегодня 13:53
Смерть в лифте: заммэра Сум суд продлил меру пресечения
Сегодня 13:46
Конотопчанину 6 лет дали за попытку убить собутыльника колуном
Сегодня 13:42
У шосткинского прокурора отобрали компьютер и автомобиль по делу о разглашении гостайны
Сегодня 13:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.