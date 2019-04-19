На Сумщине пьянка завершилась убийством Полиция разоблачила мужчину в совершении тяжких телесных повреждений, которые стали смертельными для потерпевшего.

О причинении тяжких телесных повреждений мужчине, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, работникам Краснопольского отделения полиции сообщила 61-летняя жительница одного из сел района. На место происшествия выехали руководители отделения и следственно-оперативная группа полиции. Сама заявительница пояснила, что это ее 34-летний сын затеял драку. На ее глазах побил 69-летнего мужчину, с которым распивал спиртное. Последнего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

«Так, как подозреваемый скрылся с места происшествия, полицейские сразу начали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения. Разыскали его уже за селом в лесу. В содеянном он сознался, - комментирует Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции - Кроме этого, во время следственных действий было установлено, что он причастен еще и к ряду краж в районе».

В полиции в отношении мужчины открыли уголовные производства по ч.2.ст 185 «Кража» и ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.