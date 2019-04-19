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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские гандболиcтки выиграли «бронзу» Суперлиги (видео)

Сегодня, 10 мая, в Южном прошла вторая игра бронзовой серии до двух побед в чемпионате Украины по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Встречались николаевский «Реал» и херсонская «Днепрянка». После домашней победы 26:22, в которой воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло забросила 8 мячей, теперь наша землячка просто вынесла команду хозяев – 17 ее мячей принесли вторую победу херсонкам 28:25.

«РЕАЛ» (Николаев) - «ДНЕПРЯНКА» (Херсон) 25:28 (13:11)

«Реал»: Клименко, Граненко; Бабник 7, Аксенова 5, Тримпол 2, Донець 5, Рябоконь 4, Каганець 2, Дереклеева, Козлова, Ситенька, Наими, Борейчук, Шлюхтина, Червякова. Главный тренер - Наталья Пархоменко.

«Днепрянка»: Чернявская, Кальченко; Дябло 16, Гречка 1, Ищенко 2, Кандыбей 1, Калыгинв 5, Лысенко 3, Трубицына, Ткач, Минеева, Павлик, Морозенко, Панченко, Третина. Главный тренер - Борис Милославский.

Кстати, в составе «Днепрянки» играет еще одна конотопчанка Наталья Панченко, которая также с «бронзой».

Выиграв серию 2-0, «Днепрянка» завоевала бронзовые награды Суперлиги.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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