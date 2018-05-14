Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32206

В Сумах пройдет бейсбольный тур

11-12 мая в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе Б высшей лиги.

В Северо-восточной группе сыграют четыре команды: «Вороны» (Сумы), «East Vikings» ХОО ФСО «Спартак» (Харьков), «Бомберс» (Днепропетровская обл.), «Poltava Wild Hogs» (Полтавская обл.).

Расписание игр:

Суббота, 11 мая. Начало в 14.00

«Вороны» - «Poltava Wild Hogs»

«East Vikings» - «Бомберс»

Воскресенье, 12 мая. Начало в 10.00

«Бомберс» - «East Vikings»

«Poltava Wild Hogs» - «Вороны»

Спорт Бейсбол Сумские вороны
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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