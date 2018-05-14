В Сумах пройдет бейсбольный тур

В Северо-восточной группе сыграют четыре команды: «Вороны» (Сумы), «East Vikings» ХОО ФСО «Спартак» (Харьков), «Бомберс» (Днепропетровская обл.), «Poltava Wild Hogs» (Полтавская обл.).
Расписание игр:
Суббота, 11 мая. Начало в 14.00
«Вороны» - «Poltava Wild Hogs»
«East Vikings» - «Бомберс»
Воскресенье, 12 мая. Начало в 10.00
«Бомберс» - «East Vikings»
«Poltava Wild Hogs» - «Вороны»
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