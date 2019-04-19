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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38181

Сумчанка стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине

Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине.

Инна Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).

Игорь Олефиренко занял 17-е место на марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11.55 ч).

В голосовании принимали участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.

Спорт Инна Кашина Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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