Сумчанка стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине.

Инна Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).

Игорь Олефиренко занял 17-е место на марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11.55 ч).

В голосовании принимали участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.