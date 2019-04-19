Сумчанка стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине

Инна Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).
Игорь Олефиренко занял 17-е место на марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11.55 ч).
В голосовании принимали участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.
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