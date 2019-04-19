У Шостці проводять конкурс на пам’ятник Кулішу Шосткинська міська рада запрошує взяти участь у відкритому конкурсі до 200-річчя з дня народження Пантелеймона куліша

Відповідно до рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 26.04.19 № 124 "Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію пам’ятної композиції до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша" в Шостці оголошено конкурс на кращу пропозицію пам’ятної композиції.

До участі запрошуються всі бажаючі!

Конкурс проводиться з метою створення умов та залучення громадської ініціативи для розвитку культурної спадщини.

Ескізні проекти приймаються до 31 травня 2019 року включно за адресою: Сумська обл., м. Шостка, індекс 41100, вул. Садовий бульвар, 14, каб. № 2, 4 ;

e-mail: archsh@ukr.net. Телефон для довідок: (05549) 2-22-81.

http://shostka-rada.gov.ua/…/29_vd_220517_pro_vdznachennya…/

Графічні матеріали для конкурсу: http://shostka-rada.gov.ua/…/shostkincv-zaproshuyut-vzyati…/