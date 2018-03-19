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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумщина среди призеров конкурса «Земля - наш общий дом»

В финале конкурса приняли участие коллективы экологического просвещения заведений общего среднего и внешкольного образования из 21 областей Украины.

По информации областного Департамента экологии и охраны природных ресурсов, II место в финале Всеукраинского конкурса «Земля - наш общий дом» занял коллектив «Ромен-цвет» Роменской общеобразовательной школы I-III ступеней № 11 Сумской области.

Напомним, что ранее проводился областной этап этого конкурса, где в финальном туре приняли участие 9 коллективов экологического просвещения заведений общего среднего и внешкольного образования Сумщины, где призерами стали коллективы экологического просвещения Ямпольской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 (II место), коммунального заведения внешкольного образования Тростянецкой городского совета «Дворец детей и юношества» (III место), а победителем по решению жюри стал коллектив из Ромен.

Общество Экология
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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