В Сумах очередная авария с маршруткой

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, на ул. Кооперативной возле ТРЦ «Универмаг «Киев» произошло ДТП с участием автомобилей «Опель Астра» и «Рута-25». Водители разошлись мирно, составив европротокол.
ДТП произошло 9 мая в 14:40 в пгт Воронеж Шосткинского района на перекрестке улиц Киевская – Колесникова....
В Фейсбуке выложили видео аварии, которая произошла 5 мая на ул. Богуна, когда маршрутка насмерть сбила ребенка....
Инспекторы составили 3 административных материалы на пьяного сумчанина, которым оказался начальник планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского...
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