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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37250

В Сумах очередная авария с маршруткой

Сегодня, 10 мая, в Сумах произошло ДТП с участием маршрутки № 52.

Фото 0542.ua.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции  в Сумской области Олег Сологуб, на ул. Кооперативной возле ТРЦ «Универмаг «Киев» произошло ДТП с участием автомобилей «Опель Астра» и «Рута-25». Водители разошлись мирно, составив европротокол.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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