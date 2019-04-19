В Сумах разыграли волейбольный турнир памяти тренера 8-10 мая в спортивном зале Областной ДЮСШ прошли открытые областные соревнования по волейболу среди команд юношей памяти тренера-преподавателя Вячеслава Михайловича Олейникова.

Уже 11 лет подряд проводятся эти соревнования в память о тренере-профессионале. Талантливый и трудолюбивый педагог подготовил 16 игроков первой, высшей и Суперлиги украинского чемпионата.

В соревнованиях приняли участие команды ДЮСШ Энергодара, КДЮСШ № 2 г. Сумы, команда из Днепра, ХОВУФК г. Харьков, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, ДЮСШ «Авангард» г. Сумы.

По итогам трех дней победу праздновала команда КДЮСШ № 2 г. Сумы, II место - г. Днепр, III место - ХОВУФК г. Харькоив.

Лучшим связующим был признан игрок из Сум - Борщенко Константин, а лучший либеро - Прокофьев Даниил из Харькова.