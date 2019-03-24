Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05160

Определился чемпион Сум по баскетболу

7-8 мая прошли финальные игры Лиги Сум по баскетболу.

В первой игре БК «СумДУ» был сильнее «MixTeam» 101:77 (24:23, 34:14, 22:17, 21:23), во второй – 86:55 (18:8, 17:11, 21:17, 30:19). В серии до двух побед победу одержали «политехники».

Серия за третье место между «Эрой» и КДЮСШ № 1 еще впереди.

Личные награды лиги:

Лучший нападающий - Всеволод Чесак (сумДУ)

Лучший защитник - Юрий Химченко (MixTeam)

Лучший игрок - Иван Торба (СумДУ)

Спорт Баскетбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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