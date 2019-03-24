Определился чемпион Сум по баскетболу 7-8 мая прошли финальные игры Лиги Сум по баскетболу.

В первой игре БК «СумДУ» был сильнее «MixTeam» 101:77 (24:23, 34:14, 22:17, 21:23), во второй – 86:55 (18:8, 17:11, 21:17, 30:19). В серии до двух побед победу одержали «политехники».

Серия за третье место между «Эрой» и КДЮСШ № 1 еще впереди.

Личные награды лиги:

Лучший нападающий - Всеволод Чесак (сумДУ)

Лучший защитник - Юрий Химченко (MixTeam)

Лучший игрок - Иван Торба (СумДУ)