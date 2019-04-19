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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17164

В Сумах поймали писающего наркомана

На улице Троицкой, у административного здания, патрульные увидели мужчину, который нарушал общественный порядок, а именно справлял естественные потребности.

После того, как патрульные подошли к нему сделать замечание, 31-летний сумчанин начал подозрительно себя вести.

По имеющимся полицейским базам данных инспекторы установили, что мужчина уже имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Сам же правонарушитель пояснил, что это был «каннабис».

Патрульные составили на сумчанина административный материал по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики
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