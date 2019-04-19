В Сумах поймали писающего наркомана

После того, как патрульные подошли к нему сделать замечание, 31-летний сумчанин начал подозрительно себя вести.
По имеющимся полицейским базам данных инспекторы установили, что мужчина уже имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Сам же правонарушитель пояснил, что это был «каннабис».
Патрульные составили на сумчанина административный материал по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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