В Сумах поймали писающего наркомана На улице Троицкой, у административного здания, патрульные увидели мужчину, который нарушал общественный порядок, а именно справлял естественные потребности.

После того, как патрульные подошли к нему сделать замечание, 31-летний сумчанин начал подозрительно себя вести.

По имеющимся полицейским базам данных инспекторы установили, что мужчина уже имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Сам же правонарушитель пояснил, что это был «каннабис».

Патрульные составили на сумчанина административный материал по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.