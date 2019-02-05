В Сумах коммунальщики полгода не могут убрать спиленное дерево из озера вы детском парке Еще в конце 2018 года в детском парке «Сказка» пилили аварийные деревья.

С тех пор несколько так и остались лежать прямо в озере, которое расположено за стадионом для хоккея на траве.

Как рассказала «Данкору» директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, которое занимается парком «Сказка», действительно в декабре подрядчики спиливали деревья, которые нависали над озером. Самое большое из них планировали уложить на лед, чтобы потом распилить на мелкие части, однако при падении ствол провалил лед, поэтому он так и остался в озере. Он заверил, что с понедельника будет связываться с подрядчиком, чтобы при помощи спецтехники достать дерево из озера. Также планируют зачистить территорию от веток…