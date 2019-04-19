В «Мануфактуре» выставляется сам Леонардо да Винчи С 9 мая в Сумах выставка репродукций картин великого Леонардо да Винчи.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

«Кто ещё не в курсе. Прямо из Парижа, музея в Лувре, эксклюзивно для г. Сумы в ТРЦ «Мануфактура» приехали картины великого Леонардо да Винчи. Приходите, смотрите, наслаждайтесь!!!!» - написал он.