В «Мануфактуре» выставляется сам Леонардо да Винчи

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.
«Кто ещё не в курсе. Прямо из Парижа, музея в Лувре, эксклюзивно для г. Сумы в ТРЦ «Мануфактура» приехали картины великого Леонардо да Винчи. Приходите, смотрите, наслаждайтесь!!!!» - написал он.
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