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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:53179

Сумской нардеп не может определиться с датой инаугурации Зеленского

Нардеп от Сумщины Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады сегодня, 10 мая.

В пояснительной записке отмечается, что сам Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, однако эта дата является неподходящей из-за почтения памяти жертв политических репрессий.

«Стоит отметить, что статьей 3 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» предусмотрено трансляцию торжественного заседания Верховной Рады Украины в полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, а также записи в вечернее время по телевидению. Вместе с тем, в третье воскресенье мая, приходящаяся в этом году на 19 мая, будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий», - говорится в документе.

Также нардеп отметил, что, поскольку в инаугурации планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации, необходимо время для согласования их рабочих графиков.

«Именно поэтому представляется целесообразным провести торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года в 10 часов в зале заседаний Верховной Рады Украины», - заявил в пояснительной записке Сугоняко.

Напомним: Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Парламентское издание «Голос Украины» опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого. Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая. А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.

На своей странице в Фейсбуке Александр Сугоняко пошел на попятную:

«Вокруг даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сейчас много дискуссий и спекуляций, в том числе в СМИ. Никакой проблемы в этом я не вижу, не стоит раздувать из маленькой мухи огромного слона. Однако считаю нужным отметить - если новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет быстро взять на себя ответственность за страну, то не надо ему мешать. Верховная Рада должна определить дату инаугурации 14 мая, я это решение поддержу и согласен с предложением новоизбранного президента. Есть мнение, что инаугурация в этот день невозможна из-за того, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий. В таком случае инаугурацию можно назначить раньше - в 17 или 18 мая», - написал нардеп на своей странице.

Политика Александр Сугоняко Владимир Зеленский Президент Украины
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