Сумские футзалисты сразятся за «золото» первой лиги (трансляция)

В 13.00 на площадку выйдут краматорский «Авангард» и «Food Centre-СумДУ», чтобы определить чемпиона Первой лиги.
Напомним: встреча в Сумах завершилась минимальной победой хозяев — 3:2.
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