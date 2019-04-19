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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5482

Сумские футзалисты сразятся за «золото» первой лиги (трансляция)

Сегодня, 11 мая, в Славянске состоится решающий матч сезона чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В 13.00 на площадку выйдут краматорский «Авангард» и «Food Centre-СумДУ», чтобы определить чемпиона Первой лиги.

Напомним: встреча в Сумах завершилась минимальной победой хозяев — 3:2.

Спорт FoodCentre-СумДУ Трансляция Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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