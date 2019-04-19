Сумские футзалисты сразятся за «золото» первой лиги (трансляция) Сегодня, 11 мая, в Славянске состоится решающий матч сезона чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В 13.00 на площадку выйдут краматорский «Авангард» и «Food Centre-СумДУ», чтобы определить чемпиона Первой лиги. Напомним: встреча в Сумах завершилась минимальной победой хозяев — 3:2.