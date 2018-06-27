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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском кадетском корпусе новый старый начальник

Первый заместитель главі Госпогранслужбы Украины Юрий Гресько представил коллективу «Кадетского корпуса» нового руководителя.

10 мая первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Юрий Гресько совершил рабочую поездку в г. Сумы, во время которой представил коллективу государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Госпогранслужбы Украины нового руководителя.

Согласно приказу главы Госпогранслужбы Украины, на должность начальника назначен генерал-майор Юрий Свидлов.

«Согласно законодательству Украины в Администрации Госпогранслужбы Украины проведен конкурс на занятие должности начальника государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Госпогранслужбы Украины. По результатам работы конкурсной комиссии победителем конкурса, в котором приняли участие трое военнослужащих пограничного ведомства, определен Свидлов Юрий Иванович», - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Юрий Гресько.

В ходе посещения лицея первый замглавы Госпогранслужбы Украины провел личный прием представителей родительского комитета лицея, а также ознакомился с инфраструктурой и учебным процессом учреждения.

В дальнейшем генерал-лейтенант Юрий Гресько побывал в управлении Сумского пограничного отряда, где провел служебное совещание. Он заслушал руководство отряда о состоянии дел на участке ответственности органа охраны государственной границы, определил соответствующие задачи.

Справка

Генерал-майор Юрий Свидлов является начальником Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени. Г. Харитоненко» с 2007 года, до этого был начальником Института ракетных войск и артиллерии имени Б. Хмельницкого Сумского государственного университета (2005–2007). Участник боевых действий в Афганистане. Кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III степени, Ордена «За заслуги» III степени и Ордена Красной Звезды, заслуженный работник образования Украины.

С именем Юрия Свидлова связано несколько коррупционных скандалов, но все дела закрыли…

Общество Кадетский корпус Юрий Свидлов
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