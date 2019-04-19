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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07915

Петиция о строительстве метро в Сумах собрала подписи меньше чем за сутки

Онлайн-петиция «МЕТРОПОЛИТЕН», зарегистрированная 10 мая в Единой системе местных петиций за сутки собрала больше 300 подписей.

Олег Кривцов

«Уже годами, ежедневно как утром, так и вечером невероятно забиваются транспортные средства города Сумы. Из-за этого они едут гораздо медленнее, и поэтому люди могут опаздывать туда, куда едут. Идеальное решение этой проблемы - МЕТРО. Быстрое, вместительное, безопасное. Предлагаю поддержать данную петицию сумчан и гостей нашего города, которые действительно хотят, чтобы наш город процветал и мало выше сегодняшнюю инфраструктуру (на фото план-предложение ветвей Сумского метрополитена)», - пишет автор петиции Деревянко Мирослав Алексеевич.

Для рассмотрения органами местного самоуправления необходимо собрать 250 подписей за 45 дней. На сейчас их уже 317. Так что в ближайшее время ждем от горсовета решения по этому поводу.

Общество Метро Петиция
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