Петиция о строительстве метро в Сумах собрала подписи меньше чем за сутки

«Уже годами, ежедневно как утром, так и вечером невероятно забиваются транспортные средства города Сумы. Из-за этого они едут гораздо медленнее, и поэтому люди могут опаздывать туда, куда едут. Идеальное решение этой проблемы - МЕТРО. Быстрое, вместительное, безопасное. Предлагаю поддержать данную петицию сумчан и гостей нашего города, которые действительно хотят, чтобы наш город процветал и мало выше сегодняшнюю инфраструктуру (на фото план-предложение ветвей Сумского метрополитена)», - пишет автор петиции Деревянко Мирослав Алексеевич.
Для рассмотрения органами местного самоуправления необходимо собрать 250 подписей за 45 дней. На сейчас их уже 317. Так что в ближайшее время ждем от горсовета решения по этому поводу.
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