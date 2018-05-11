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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21296

У Сумах відзначили День Конституції Польщі

Сумське товариство польської культури традиційно відзначило річницю прийняття Конституції Польщі та День польського прапора.

Основні урочистості, на яких були присутні представники Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, відбулись у центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка. З нагоди свят там влаштували фотовиставку «Зустріч з Польщею», де представили підготовлені членами товариства світлини найкрасивіших місць в Польщі, та  концерт, на якому лунали вірші польських поетів і , національні польські пісні.

У рамках концерту, втретє в Сумах, провели конкурс «Я люблю тебе, Польща!!!», де визначили кращого знавця її історії, географії та культури.

Консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові Ян ЗДАНОВСЬКИЙ зазначив, що подібні заходи, безумовно, зближують Польщу та Україну і сприяють зміцненню дружніх відносин між двома державами.

Нагадаємо, перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Цей документ став першою конституцією в сучасній Європі та другою – після американської – у світі.

Общество Польша
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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