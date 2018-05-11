У Сумах відзначили День Конституції Польщі Сумське товариство польської культури традиційно відзначило річницю прийняття Конституції Польщі та День польського прапора.

Основні урочистості, на яких були присутні представники Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, відбулись у центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка. З нагоди свят там влаштували фотовиставку «Зустріч з Польщею», де представили підготовлені членами товариства світлини найкрасивіших місць в Польщі, та концерт, на якому лунали вірші польських поетів і , національні польські пісні.

У рамках концерту, втретє в Сумах, провели конкурс «Я люблю тебе, Польща!!!», де визначили кращого знавця її історії, географії та культури.

Консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові Ян ЗДАНОВСЬКИЙ зазначив, що подібні заходи, безумовно, зближують Польщу та Україну і сприяють зміцненню дружніх відносин між двома державами.

Нагадаємо, перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Цей документ став першою конституцією в сучасній Європі та другою – після американської – у світі.