У Сумах відзначили День Конституції Польщі

Основні урочистості, на яких були присутні представники Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, відбулись у центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка. З нагоди свят там влаштували фотовиставку «Зустріч з Польщею», де представили підготовлені членами товариства світлини найкрасивіших місць в Польщі, та концерт, на якому лунали вірші польських поетів і , національні польські пісні.
У рамках концерту, втретє в Сумах, провели конкурс «Я люблю тебе, Польща!!!», де визначили кращого знавця її історії, географії та культури.
Консул Генерального консульства Республіки Польща у Харкові Ян ЗДАНОВСЬКИЙ зазначив, що подібні заходи, безумовно, зближують Польщу та Україну і сприяють зміцненню дружніх відносин між двома державами.
Нагадаємо, перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Цей документ став першою конституцією в сучасній Європі та другою – після американської – у світі.
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