В Сумах пожарные спасли мужчину и проводили ему реанимационные мероприятия до прибытия врачей

Через 3 минуты на место вызова прибыли спасатели. Пожар возник в двухкомнатной квартире на 5-м этаже. Из-за сильного задымления, спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину 1976 г.р. без сознания. Не теряя времени, его вынесли на улицу. До прибытия медработников спасатели с помощью защитного аппарата на сжатом воздухе проводили пострадавшему искусственную вентиляцию легких.
Одновременно осуществлялась ликвидация пожара. В 8:23 удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние квартиры, в 8:39 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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