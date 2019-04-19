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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36414

В Сумах пожарные спасли мужчину и проводили ему реанимационные мероприятия до прибытия врачей

10 мая в 8:09 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Садовая в Сумах.

Через 3 минуты на место вызова прибыли спасатели. Пожар возник в двухкомнатной квартире на 5-м этаже. Из-за сильного задымления, спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину 1976 г.р. без сознания. Не теряя времени, его вынесли на улицу. До прибытия медработников спасатели с помощью защитного аппарата на сжатом воздухе проводили пострадавшему искусственную вентиляцию легких.

Одновременно осуществлялась ликвидация пожара. В 8:23 удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние квартиры, в 8:39 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Спасатели
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