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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28333

На Сумщине пьяный водитель на авто «вылетел» в кювет и врезался в дерево

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ромны –Липовая Долина - Лебедин - Тростянец - Мезеновка в районе поворота на село Зубовка, Тростянецкого района.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011, двигаясь в направлении города Тростянец со стороны Лебедина, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения автомобиля, где в дальнейшем столкнулся с деревом.

«В результате ДТП автомобиль получил механических повреждений, а водитель получил многочисленные телесные повреждения: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы, множественные ссадины грудной клетки, верхних и нижних конечностей, - сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь. - Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Тростянецкой ЦРБ. Уже установлено, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. И это просто чудо, что он не столкнулся на дороге ни с другими автомобилями, ни с пешеходами. Иначе последствия могли бы быть значительно более трагичными».

В полиции по факту ДТП начали следствие. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Пьяный за рулем
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