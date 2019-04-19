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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30420

На Сумщине сеялка сбила женщину

Молодая жительница Бурынского района была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу с травмой головы и ушибами. Как выяснилось, телесные повреждения женщина получила во время дорожно-транспортного происшествия. Ее задела сеялка, которую тянул трактор.

После получения сообщения о дорожно-транспортном происшествии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Как выяснили полицейские, 20-летняя потерпевшая шла по обочине дороги. Услышав, что сзади едет трактор, девушка отступила еще на метр на обочину и продолжила движение дальше, и вдруг почувствовала сильный удар сзади и упала на землю. Женщину на обочине дороги увидели прохожие, они и вызвали «скорую». Уже через некоторое время полицейские догнали водителя, который не остановившись поехал дальше. Им оказался 23-летний житель Недригайловского района, который управлял трактором МТЗ 1221.2, к которому была прицеплена зерновая сеялка. Именно ею тракторист, вероятно, и задел девушку. Давать показания полицейским водитель отказался. Транспортное средство изъято и доставлено на штрафплощадку Бурынского ОП.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Судьбу водителя в дальнейшем решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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