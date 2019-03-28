Экс-прокурор Сум стал начальником отдела прокуратуры области По результатам конкурса Валерий Могильный возглавил первый отдел процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения, на отлично сдав тесты.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратура области.

Напомним: до февраля Валерий Могильный был руководителем Сумской местной прокуратуры. Однако после скандального задержания прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на взятке, г-н Могильный написал заявление по собственному желанию из-за морально-политическую ответственность за действия подчиненного, которого он смог своевременно проконтролировать и предотвратить.