Экс-прокурор Сум стал начальником отдела прокуратуры области

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратура области.
Напомним: до февраля Валерий Могильный был руководителем Сумской местной прокуратуры. Однако после скандального задержания прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на взятке, г-н Могильный написал заявление по собственному желанию из-за морально-политическую ответственность за действия подчиненного, которого он смог своевременно проконтролировать и предотвратить.
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