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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53319

Экс-прокурор Сум стал начальником отдела прокуратуры области

По результатам конкурса Валерий Могильный возглавил первый отдел процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения, на отлично сдав тесты.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратура области.

Напомним: до февраля Валерий Могильный был руководителем Сумской местной прокуратуры. Однако после скандального задержания прокурора Сумской местной прокуратуры Михаила Моисеева на взятке, г-н Могильный написал заявление по собственному желанию из-за морально-политическую ответственность за действия подчиненного, которого он смог своевременно проконтролировать и предотвратить.

Право Валерий Могильный Прокуратура
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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