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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40119

На Сумщине вору дали 4 года за попытку подкупа следователя

На Сумщине 4 года за решеткой проведет мужчина, который пытался подкупить следователя, чтобы избежать наказания за присвоение имущества.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего жителя Белопольского района, который пытался подкупить следователя, чтобы избежать наказания за присвоение имущества.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, работая на одном из сельскохозяйственных предприятий, попался на растрате имущества. По данному факту полиция начала следствие. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил следователю неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства.

Об указанном предложении полицейский сообщил руководству и прокуратуру. Поэтому 29 марта 2018 года правоохранители задержали мужчину непосредственно во время передачи им 5 тыс. грн следователю.

По приговору Белопольского районного суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Осужденный не согласился с таким приговором и обжаловал его в апелляционной инстанции. Постановлением Сумского апелляционного суда апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а приговор суда без изменений. Поэтому решение суда вступило в законную силу и следующие 4 года мужчина, пытавшийся подкупить полицейского, проведет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Приговор суда
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