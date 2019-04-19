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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28263

Сумские футзалисты выиграли «серебро» первой лиги

Сегодня, 11 мая, в Славянске прошел ответный матч финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Краматорский «Авангард» принимал сумскую команду «Food Centre-СумДУ». После домашней победы, добытой на последней секунде матча 3:2, сумчане не смогли добиться положительного для себя результата, проиграв 4:8.

В итоге чемпионом первой лиги стал «Авангард», сумчане же стали вице-чемпионами.

«Авангард» — «Food Centre-СумДУ» — 8:4

«Авангард»: Удовиченко — Цапов, Хурсов, Сорин, Рыбак, Иванов, Нагорный, Выставной, Доманский, Юнаков, Байцур — Козлов, Чабанов.

«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Острога, Зеленский, Мысловский, Велиев, Сорока, Прощенко, Игумнов, Катеринин, Мороз, Довгополов — Петухов.

Голы: Иванов, 5, 34, Цапов, 12, Доманский, 14, Нагорный, 17, Рыбак, 21, Юнаков, 28, 40 — Мысловский, 18, Сорока, 23, Козаченко, 27, Катеринин, 33

Предупреждения: Нагорный, 17, Юнаков, 32, Сорин, 34 — Острога, 6, Мысловский, 14, Зеленский, 18

 
 
 
Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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