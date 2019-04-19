Сумские футзалисты выиграли «серебро» первой лиги

«Авангард» — «Food Centre-СумДУ» — 8:4
«Авангард»: Удовиченко — Цапов, Хурсов, Сорин, Рыбак, Иванов, Нагорный, Выставной, Доманский, Юнаков, Байцур — Козлов, Чабанов.
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Острога, Зеленский, Мысловский, Велиев, Сорока, Прощенко, Игумнов, Катеринин, Мороз, Довгополов — Петухов.
Голы: Иванов, 5, 34, Цапов, 12, Доманский, 14, Нагорный, 17, Рыбак, 21, Юнаков, 28, 40 — Мысловский, 18, Сорока, 23, Козаченко, 27, Катеринин, 33
Предупреждения: Нагорный, 17, Юнаков, 32, Сорин, 34 — Острога, 6, Мысловский, 14, Зеленский, 18