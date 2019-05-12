«Сумы» снова крупно проиграли лидеру

Команда-претендент на выход в Украинскую премьер-лигу добыла дежурную победу над существенно уступающим в классе соперником. Уже в первом тайме голы Морозко и Гаврыша помогли клубу из Ковалевки чувствовать себя уверенно, а в концовке Арсентий Дорошенко и Владимир Лысенко установили окончательный счет.
После 28-го тура «Колос» единолично занимает третье место, опережая харьковский «Металлист 1925» на два очка. «Сумы» по-прежнему с 16 очками на 13-ом месте, которое дает право на переходные игры с третьей командой второй лиги.
Колос - Сумы 4:0 (2:0 )
Голы: Морозко (22); Гаврыш (29); Дорошенко (80); Лысенко (85)
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