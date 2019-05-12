«Сумы» снова крупно проиграли лидеру В субботу, 11 мая, в Ковалевке (Киевская область) местный «Колос» играл с ПФК «Сумы» в рамках 28-го тура Первой лиги.

Команда-претендент на выход в Украинскую премьер-лигу добыла дежурную победу над существенно уступающим в классе соперником. Уже в первом тайме голы Морозко и Гаврыша помогли клубу из Ковалевки чувствовать себя уверенно, а в концовке Арсентий Дорошенко и Владимир Лысенко установили окончательный счет.

После 28-го тура «Колос» единолично занимает третье место, опережая харьковский «Металлист 1925» на два очка. «Сумы» по-прежнему с 16 очками на 13-ом месте, которое дает право на переходные игры с третьей командой второй лиги.

Колос - Сумы 4:0 (2:0 )

Голы: Морозко (22); Гаврыш (29); Дорошенко (80); Лысенко (85)