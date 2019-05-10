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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские водители продолжают ставить рекорды превышения разрешенной скорости

На автодороге национального значения Н-12 «Сумы-Полтава» патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM.

10 мая инспекторы зафиксировали сразу два превышение установленных ограничений скорости движения на 50 км/ч. Водители ехали со скоростью 127 и 112 км/ч.

Будьте внимательны за рулем и не нарушайте Правил дорожного движения.

Обратите внимание:

-согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен;

- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.

Право Превышение скорости
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