Сумские водители продолжают ставить рекорды превышения разрешенной скорости

10 мая инспекторы зафиксировали сразу два превышение установленных ограничений скорости движения на 50 км/ч. Водители ехали со скоростью 127 и 112 км/ч.
Будьте внимательны за рулем и не нарушайте Правил дорожного движения.
Обратите внимание:
-согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен;
- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.
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