Стартовал кубок Сумщины по футболу

«Украина-Аграрная» (Токари) 0:1 ФК «Кролевец»
Гол: Рой Дмитрий (20)
«Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:8 ФК «Тростянец»
Голы: Стрыбак Александр (6, 43), Кубай Максим (42), Васильев Александр (45), Табачун Руслан (61), Жариков Дмитрий (64), Близко Дмитрий (69), Ищенко Дмитрий (80, пен.)
«LS Group» (Сумской район) 1:1 (пен. 4:3) «Виктория» (Николаевка)
Голы: Суходуб Богдан (9) - Безязычний Константин (67)
ФК «Дружба» 1:2 ФК «Ромны»
Голы: Синельник Петр (75) - Дорошенко Александр (5, 90+5)
Сегодня в 12:00 в помещении Федерации футбола Сумской области состоится жеребьевка хозяев матчей в парах ¼ финала кубка Сумщины ФК «Ромны» - «LS Group» и «Велетень» (Глухов) - ФК «Тростянец». В других четвертьфиналах «Явор» из Краснополья будет принимать ФК «Тростянец-2», а «Кристалл» из Конотопского района примет ФК «Кролевец». Четвертьфинальные матчи запланированы на 18 мая, сообщает сайт ФФС.
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