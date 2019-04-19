Сумские аматоры громят соперников

Обе команды, представляющие Сумщины, одержали крупные победы над своими соперниками.
Николаевская «Виктория» дома обыграла «Чайку» из Вышгорода 5:0 (голы забивали: Романенко (7, 38), Чередниченко (53), Рябцев (68, 88). Липоводолинский «Альянс» в гостях обыграл «Авангард» из Бзова с Киевщины 6:0 (Голы: Шарай В. (3, 31), Таран (30, авт.), Пикуль (62, пен.), Гаврась (72), Есып (83).
Другие матчи 20-го тура:
«Авангард» Корюковка – «ЛНЗ-Лебедин» 0:1
«Агродим» Бахмач – «Факел» Липовец 1:0
«Олимпик» Кропивницкий - МФК «Первомайск» 0:5
ФК «Рубикон-Вишневое» Киев – «Диназ» Вышгород 1:2
После 20 туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 51 очко, на 2 меньше у «Виктории», еще на 9 – у «Альянса»…
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