Сумские аматоры громят соперников 11-12 мая прошли игры 20-го тура чемпионата Украины по футболу серди амтаоров.

Обе команды, представляющие Сумщины, одержали крупные победы над своими соперниками.

Николаевская «Виктория» дома обыграла «Чайку» из Вышгорода 5:0 (голы забивали: Романенко (7, 38), Чередниченко (53), Рябцев (68, 88). Липоводолинский «Альянс» в гостях обыграл «Авангард» из Бзова с Киевщины 6:0 (Голы: Шарай В. (3, 31), Таран (30, авт.), Пикуль (62, пен.), Гаврась (72), Есып (83).

Другие матчи 20-го тура:

«Авангард» Корюковка – «ЛНЗ-Лебедин» 0:1

«Агродим» Бахмач – «Факел» Липовец 1:0

«Олимпик» Кропивницкий - МФК «Первомайск» 0:5

ФК «Рубикон-Вишневое» Киев – «Диназ» Вышгород 1:2

После 20 туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 51 очко, на 2 меньше у «Виктории», еще на 9 – у «Альянса»…