Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32481

Сумской студент стал первым украинцем, дважды выигравшим чемпионат Англии

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко второй раз подряд стал чемпионом Англии.

В воскресенье, 12 мая, «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» в рамках 38-го тура чемпионата Англии и стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2018/19.

Второй раз в своей английской карьере студент Сумского педуниверситета Александр Зинченко в составе «горожан» стал чемпионом Англии.

Зинченко стал первым украинцем в истории, который сумел выиграть АПЛ больше одного раза. До Александра единственным из украинцев, кто побеждал в английской лиге, был Олег Лужный в составе лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.

Спорт Александр Зинченко. футбол Манчестер Сити
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.