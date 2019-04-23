Сумской студент стал первым украинцем, дважды выигравшим чемпионат Англии Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко второй раз подряд стал чемпионом Англии.

В воскресенье, 12 мая, «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» в рамках 38-го тура чемпионата Англии и стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2018/19.

Второй раз в своей английской карьере студент Сумского педуниверситета Александр Зинченко в составе «горожан» стал чемпионом Англии.

Зинченко стал первым украинцем в истории, который сумел выиграть АПЛ больше одного раза. До Александра единственным из украинцев, кто побеждал в английской лиге, был Олег Лужный в составе лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.