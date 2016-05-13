У Сумах відбудеться «Ніч музеїв» 18 травня у Сумах відбудеться фестиваль «Ніч музеїв».

Відкриється захід о 17.00 біля Альтанки. Вхід на всі локації протягом фестивалю буде вільним та безкоштовним. Реєстрація на заходи, які її потребують, починається сьогодні, 13 травня.

Цьогоріч темою фестивалю буде «Майбутнє традицій».