Сумской баскетболист выиграл чемпионат Украины 12 мая во Львове прошли решающие поединки финального этапа Суперлиги 3х3.

По итогам групповой стадии восьмерка лучших мужских и четверка сильнейших женских коллективов вышли в плей-офф.

В женской категории победу праздновал столичный "Киев-Баскет", который выиграл все четыре этапа сезона и вполне заслуженно стал чемпионом.

В мужчкой категории также обошлось без сюрпризов. Почти безальтернативно победу забрал «Днепр». Чемпионский состав команды: Станислав Тимофеенко, Александр Сизов, Максим Закурдаев и сумчанин Андрей Кожемякин. Парни получили главную награду - путевку на турнир FIBA 3x3 категории Masters, который состоится 1-2 июня в китайском городе Чэнду.

Второе место заняла «Одесса»: Алексей Щепкин, выпускник СумГУ Роман Новиков, Эрнесто Ткачук и Ярослав Скрипец. Третьими по средней результативности на финальном туре стали киевляне «Kyiv Monbat»: Сергей Юрченко, Роман Дмитренко, Антон Черногор и Евгений Морозов.