Сумской баскетболист выиграл чемпионат Украины

По итогам групповой стадии восьмерка лучших мужских и четверка сильнейших женских коллективов вышли в плей-офф.
В женской категории победу праздновал столичный "Киев-Баскет", который выиграл все четыре этапа сезона и вполне заслуженно стал чемпионом.
В мужчкой категории также обошлось без сюрпризов. Почти безальтернативно победу забрал «Днепр». Чемпионский состав команды: Станислав Тимофеенко, Александр Сизов, Максим Закурдаев и сумчанин Андрей Кожемякин. Парни получили главную награду - путевку на турнир FIBA 3x3 категории Masters, который состоится 1-2 июня в китайском городе Чэнду.
Второе место заняла «Одесса»: Алексей Щепкин, выпускник СумГУ Роман Новиков, Эрнесто Ткачук и Ярослав Скрипец. Третьими по средней результативности на финальном туре стали киевляне «Kyiv Monbat»: Сергей Юрченко, Роман Дмитренко, Антон Черногор и Евгений Морозов.
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