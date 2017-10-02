Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36592

В сквере Счастья в Сумах будут розетки. Не для всех

Мэр Сум Александр Лысенко распорядился установить несколько розеток в так называемом сквере Счастья возле «МакДональдса».

Вопрос обсуждался сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Эдуард Викторович, смотрели вчера Фейсбук, как там выступали артисты в сквере Счастья? – поинтеерсовался мэр у директора департамента инфраструктуры г-на Велитченко. – Нужно дать возможность пользоваться электросетью. Сделаем? Чтобы у них там были розетки, чтобы они могли там… Проработайте, пожалуйста. Только таким образом, чтобы этот процесс был контролируемый. Чтобы там только те, кто выступает, а не телефоны заряжать… Сделайте, пожалуйста. Думаю, все видели. Вчера ко мне через Фейсбук обратились…

Напомним: сквер Счастья (такое название предложил сам мэр, но оно не утверждено официально) обустроили в 2017 году. Планировалось еще что-то построить в центре – фонтан или скульптуру, даже провели конкурс, но ничего путного из него не вышло…

Общество Розетки Сквер Счастья
view counter

По тематике

Сквер «Счастья» пока без арт-объекта
09.02.2018 16:39

Сквер «Счастья» пока без арт-объекта

7 февраля состоялось заседание жюри конкурса на определение лучшей эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной и площади...

19.12.2017 08:47

На конкурс по созданию арт-объекта в сквер «Счастья» поступило 7 работ

На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс по определению лучшего эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной...

В сквере «Счастья» высадили розы и деревья
25.11.2017 15:17

В сквере «Счастья» высадили розы и деревья

Утром 25 ноября в сквере возле «МакДональдса» высадили деревья и цветы....

В Сумах снова переделывают «несчастный» сквер
20.11.2017 15:04

В Сумах снова переделывают «несчастный» сквер

Сегодня, 20 ноября, работники подрядчика вновь взялись за так называемый сквер «Счастья» возле «МакДональдса»....

02.10.2017 09:39

Конкурс на лучшее название «сквера Счастья» начнут через три недели

О проработке вопроса о конкурсе на размещение контактной скульптуры и названия сквера у «Макдональдса» доложил сегодня, 2 октября, главный архитектор...

Новости

В Сумах вандализировали пятую остановку за год
Сегодня 12:40
В Сумах пожарные спасли 11 человек
Сегодня 12:19
Сумские дорожники считают, что убрали гранотсева с дорог
Сегодня 12:16
Молдованин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 11:54
Сумские остановки обещают мыть 8 раз в месяц
Сегодня 11:43
За неделю на Сумщине зарегистрировано 53 ЧП
Сегодня 11:27
За пьяную езду чиновника мэрии Сум оштрафовали и лишили прав
Сегодня 11:22
В Сумах снова собираются ремонтировать летнюю сцену в парке
Сегодня 11:17
Сумские аматоры громят соперников
Сегодня 11:10
На Сумщине пограничники задержали двух украинцев, которые пытались незаконно попасть в РФ
Сегодня 10:52
Лед тронулся? В Сумах начнут ремонтировать аварийную подпорную стенку под окнами мэрии
Сегодня 10:44
Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду
Сегодня 10:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.