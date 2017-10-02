Вопрос обсуждался сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии.
- Эдуард Викторович, смотрели вчера Фейсбук, как там выступали артисты в сквере Счастья? – поинтеерсовался мэр у директора департамента инфраструктуры г-на Велитченко. – Нужно дать возможность пользоваться электросетью. Сделаем? Чтобы у них там были розетки, чтобы они могли там… Проработайте, пожалуйста. Только таким образом, чтобы этот процесс был контролируемый. Чтобы там только те, кто выступает, а не телефоны заряжать… Сделайте, пожалуйста. Думаю, все видели. Вчера ко мне через Фейсбук обратились…
Напомним: сквер Счастья (такое название предложил сам мэр, но оно не утверждено официально) обустроили в 2017 году. Планировалось еще что-то построить в центре – фонтан или скульптуру, даже провели конкурс, но ничего путного из него не вышло…
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