Мэр Сум собирается устроить Майдан против областной власти Из-за действий областных властей по юридическому переводу областных предприятий, территориально расположенных в Сумах, в районы области, бюджет Сум похудеет на 80 млн грн.

Об этом сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горфиндепартамента Светлана Липовая.

- По состоянию на 10 мая у нас невыполнение городского бюджета составляет 21,7 млн грн, - начала она. – За счет НДФЛ у нас невыполнение 27,8 млн грн. На сегодня, по последней информацией, перерегистрировались 42 коммунальных предприятия областного совета. Тенденция продолжается. Есть коммунальные учреждения, который платят в городской бюджет, но пребывают в состоянии реорганизации, которые еще платили здесь, но уже в мае они не будут платить в городской бюджет. По нашим расчетам, если учитывать поступления прошлого года, но, я думаю, это минимальная сумма, мы потеряли около 16 млн грн. Если брать по поступлениям (мы выбирали некоторые предприятия в ручном режиме), то, возможно, даже около 20 млн грн. То, что мы озвучивали, что потеряем до конца года 74 млн грн, я думаю, что мы потеряем не меньше 80 млн грн. Ситуация у нас угрожающая. Сейчас невыполнение 3,5 %, а по Бюджетному кодексу, если у нас будет невыполнение доходной части 5 %, то мы должны пересмотреть бюджет, в первую очередь пересмотреть наши все программы, включая и социальные. Поэтому я сообщаю, что ситуация у нас очень угрожающая.

Выслушав доклад, мэр Сум вышел на трибуну, чтобы произнести пламенную речь:

- Я так понимаю, областная власть не поняла, что произошло в стране, - начал он. – Я так понимаю, что никто не понял, что изменился президент, изменилась ситуация. Если они и дальше будут продолжать такой процесс, я думаю, что нам нужно собирать громаду, выходить на площадь, блокировать полностью все входы в областную администрацию и областной совет и не давать им осуществлять свои мародерские полномочия. Вы знаете, что сегодня готовят они? Выводить все учебные заведения, наши университеты, и регистрировать в Сумском районе. Предпринимателей сегодня всех вызывают в администрацию и не предлагают, а требуют перерегистрироваться из города Сумы. Вы знаете, это просто все уже. Минус 20 миллионов сейчас. Минус 80 прогноз на конец года. Скажите, пожалуйста, какие программы мы должны с вами сократить? Ремонт дворов – не вопрос. Я сегодня даю поручение. Где Журба (заммэра по ЖКХ – Ред.)? Идете сейчас на аппаратку в областную администрацию на 9 часов и задаете вопрос: скажите, пожалуйста, какие программы нам нужно сократить? Ремонт дорог? Ремонт дворов? Социальные выплаты? Вот гемодиализ (показал он письмо из ОГА – Ред.). Снова недофинансирование госпрограмм. Снова к нам рекомендация из городского бюджет это сделать. Мы каждую сессию добавляем средств, но такой ситуации у нас не было. Раньше было недофинансирование в последнем квартале, - сегодня мы видим в первом квартале недофинансирование гемодиализа, сахарного диабета… Это жизнь людей! Им плевать сегодня на жизнь людей! Им плевать на громаду нашего города! Такого еще не было! Я помню, как тут травили и толкли бывшего городского голову, но то, что сейчас происходит… Вы можете открывать на меня уголовные дела, запугивать, что угодно, но вам нужно понять, что изменилась власть, ситуация изменилась, и больше вам красть деньги из бюджета никто не даст. Вы что-то попутали, уважаемые! Собирайте вещи, и на выход! И я думаю, что городской совет должен в среду обратиться, чтобы инаугурацию делать быстрее. Они растягивают всю страну по кускам.

Михаил Ананченко, я предлагаю Вам, как представителю партии «Слуга народа» и представителя президента, также присоединиться и пойти спросить, когда они уже будут освобождать кабинеты и прекращать грабить город Сумы.

А то получается, как у Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Это такой ответ Акперова (первого замгубернатора Сумщины – Ред.). Они просят денег на свои программы. Да мы будем выделять, но вы же не забирайте их. Я понимаю, почему не поддержали Порошенко, потому что вот такая власть на местах. Потому что они на сегодня уже давно прекратили децентрализацию. Ее нет, уважаемые друзья. 124 млн грн недофинансирования медицинским работникам. Мы с вами из бюджета выделили. А они рты позакрывали и сидят. Бутенко (начальник управления здравоохранения облгосадминистрации - Ред.) должен сегодня написать заявление и уйти!

Терпение лопнуло, когда они сегодня говорят, чтобы вывести все предприятия из города. Вывести все в Сумской район и создать объединенную территориальную громаду вокруг города Сумы. Такого кощунства я еще никогда не слышал, ни при какой власти. Да мы при регионах с вами тут выдерживали, но сейчас… Вы понимаете: СумГУ готовится перерегистрироваться в Сумской район. И это все жители города Сумы. Мы им сегодня предоставляем все услуги: воду поставляем, дороги делаем, обеспечиваем нормальное существование, в дворах, чтобы благоустройство было. Жизнедеятельность обеспечиваем, а они, нарушая все законы… Сегодня же обращение в полицию, прокуратуру, СБУ! Такого нет ни в одной области. Приехали поляки, мы им говорим: у нас такая ситуация. А они: у вас что закона нет? Люди не понимают сегодня: что происходит. Я думаю, что нужно выходить на улицу. Нужно опубликовать имена всех руководителей, которые сегодня принял решение и согласился выводить средства из города Сумы. Из своего родного города, из своего двора, со своей улицы… Я честно вам скажу: я не понимаю, почему человек, который подписал такое решение, спокойно еще спит. При этом депутаты областного совета не принимали такого решения. Это же узурпация власти. Что происходит?

Я извиняюсь за эмоции, но если я не буду эмоционально выступать, реагировать, все мы, то тогда грош нам с вами цена. Мы не можем молчать, потому что это не наши средства, это средства громады. И если кто-то берет средства громады, получит по рукам! Но все должны понять: ситуация изменилась и дай Бог, чтобы она не вернулась на те же рельсы, которые были раньше, когда дурили людей, притесняли людей… Знаете, что сейчас говорят в прокуратуре и полиции по моим делам: какие 14 протоколов? Я уже показывал первое решение, будет и второе. Я вам всем хотел поднять зарплаты. А они не понимают, что нужно поднимать людям пенсии и зарплаты. Тогда будет благосостояние, а не забирать средства у граждан. И горсовет должен обратиться о том, что нужно срочно провести инаугурацию, срочно! И первое наше обращение к новому губернатору будет с правоохранительными органами навести порядок в облстном совете относительно ситуации, которая не была поддержана депутатами, не было принято это решение депутатами, а было принято двумя людьми – ограбить громаду города Сумы. Я у людей спросил: что делать? Говорят: на улицу выходить нужно…