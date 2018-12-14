В Сумах резко возрос травматизм

Это на 35,7% больше, чем на предыдущей неделе - 339, в том числеколичество травмированных детей - 236. Из 528 травм: бытовых - 239, уличных - 185, производственных – 2, дорожно-транспортных - 4, спортивных - 30, других - 68.
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 493 человека....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 528 человек....
Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 471 человек....
Во время катания с горок в парке «Сказка» массово травмируются как взрослые, так и дети....
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к гололеду и увеличение риска получения травм....