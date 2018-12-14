Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11246

В Сумах резко возрос травматизм

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 528 человек.

Это на 35,7% больше, чем на предыдущей неделе - 339, в том числеколичество травмированных детей - 236. Из 528 травм: бытовых - 239, уличных - 185, производственных – 2, дорожно-транспортных - 4, спортивных - 30, других - 68.

Общество Травматизм
view counter

По тематике

15.04.2019 10:00

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 493 человека....

04.03.2019 09:10

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 528 человек....

18.02.2019 12:54

В Сумах вырос травматизм

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 471 человек....

Травмоопасные горки в парке «Сказка» калечат сумчан
08.01.2019 13:21

Травмоопасные горки в парке «Сказка» калечат сумчан

Во время катания с горок в парке «Сказка» массово травмируются как взрослые, так и дети....

Вместо очистки тротуаров или посыпания песком в мэрии призывают сумчан быть осторожными при гололеде
14.12.2018 11:24

Вместо очистки тротуаров или посыпания песком в мэрии призывают сумчан быть осторожными при гололеде

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к гололеду и увеличение риска получения травм....

Новости

В Сумах вандализировали пятую остановку за год
Сегодня 12:40
В Сумах пожарные спасли 11 человек
Сегодня 12:19
Сумские дорожники считают, что убрали гранотсева с дорог
Сегодня 12:16
Молдованин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 11:54
Сумские остановки обещают мыть 8 раз в месяц
Сегодня 11:43
За неделю на Сумщине зарегистрировано 53 ЧП
Сегодня 11:27
За пьяную езду чиновника мэрии Сум оштрафовали и лишили прав
Сегодня 11:22
В Сумах снова собираются ремонтировать летнюю сцену в парке
Сегодня 11:17
Сумские аматоры громят соперников
Сегодня 11:10
На Сумщине пограничники задержали двух украинцев, которые пытались незаконно попасть в РФ
Сегодня 10:52
Лед тронулся? В Сумах начнут ремонтировать аварийную подпорную стенку под окнами мэрии
Сегодня 10:44
Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду
Сегодня 10:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.