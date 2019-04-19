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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22590

Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду

С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 13 мая на аппаратном совещании.

- Нужно обратиться к ректорам наших вузов: собираются ли они принимать участие в таких акциях, незаконных, по нашему мнению, по выведению их из города Сумы, - снова поднял вопрос мэр. - Я вам сразу говорю: будем отключать воду вообще. Вода и канализация будет отключена театрам всем, пускай не обижаются, но когда у нас не будет возможности обеспечить жизнедеятельность, то тогда будут больше обижаться. Друзья, это война! Война против людей. Такого в истории не было еще. И кто это делает, он не сумчанин. Нужно обнародовать списки всех несумчан. Я еще раз говорю: буду созывать вече. Люди должны знать: почему не делается – раз, два три, четыре (загибает пальцы - Ред.).

Экономика Отключение воды Перевод предприятий
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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