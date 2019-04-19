Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду

- Нужно обратиться к ректорам наших вузов: собираются ли они принимать участие в таких акциях, незаконных, по нашему мнению, по выведению их из города Сумы, - снова поднял вопрос мэр. - Я вам сразу говорю: будем отключать воду вообще. Вода и канализация будет отключена театрам всем, пускай не обижаются, но когда у нас не будет возможности обеспечить жизнедеятельность, то тогда будут больше обижаться. Друзья, это война! Война против людей. Такого в истории не было еще. И кто это делает, он не сумчанин. Нужно обнародовать списки всех несумчан. Я еще раз говорю: буду созывать вече. Люди должны знать: почему не делается – раз, два три, четыре (загибает пальцы - Ред.).
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