Перерегистрированным из Сум областным предприятиям отключат воду С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 13 мая на аппаратном совещании.

- Нужно обратиться к ректорам наших вузов: собираются ли они принимать участие в таких акциях, незаконных, по нашему мнению, по выведению их из города Сумы, - снова поднял вопрос мэр. - Я вам сразу говорю: будем отключать воду вообще. Вода и канализация будет отключена театрам всем, пускай не обижаются, но когда у нас не будет возможности обеспечить жизнедеятельность, то тогда будут больше обижаться. Друзья, это война! Война против людей. Такого в истории не было еще. И кто это делает, он не сумчанин. Нужно обнародовать списки всех несумчан. Я еще раз говорю: буду созывать вече. Люди должны знать: почему не делается – раз, два три, четыре (загибает пальцы - Ред.).