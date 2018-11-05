Лед тронулся? В Сумах начнут ремонтировать аварийную подпорную стенку под окнами мэрии

Об этом сегодня, 13 мая, на аппаратном сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.
- Договор заключен, работы по подпорной стене на пл. Независимости будут начаты согласно финансированию, - доложил чиновник.
- Видел, что уже поставили ограждение. Хорошо, с контроля не снимаем, подождем, когда доложите о начале работ, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко.
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