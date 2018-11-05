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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Лед тронулся? В Сумах начнут ремонтировать аварийную подпорную стенку под окнами мэрии

В ближайшее время начнутся работы по ремонту аварийной подпорной стенки на пл. Независимости.

Об этом сегодня, 13 мая, на аппаратном сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.

- Договор заключен, работы по подпорной стене на пл. Независимости будут начаты согласно финансированию, - доложил чиновник.

- Видел, что уже поставили ограждение. Хорошо, с контроля не снимаем, подождем, когда доложите о начале работ, - подытожил мэр Сум Александр Лысенко.

Напомним: о ремонте аварийной подпорной стенки говорят уже третий год. Сначала делали проектно-сметную документацию, потом средства (1,5 млн грн), затем разруливали ситуацию с надстроенным заборчиком…

Общество Подпорная стена
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